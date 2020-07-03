Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi korona oldu Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi'nin korona testi pozitif çıktı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi'nin korona testi pozitif çıktı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi, bugün yaptığı açıklamada yapılan korona testinin pozitif çıktığını söyleyerek kendini karantinaya aldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Kureyşi, "Hafif derecede ateşimin çıktığını hissettim ve kendimi hemen karantinaya aldım. Yapılan korona testi de pozitif çıktı. Allah'a şükür enerjik ve güçlü hissediyorum. İşlerimi evden yürüteceğim" dedi. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA