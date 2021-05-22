Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir ve Filistin meseleleri arasında benzerlik olduğunu belirtti
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir ve Filistin meseleleri arasında benzerlik olduğunu belirtti

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Keşmir ve Filistin meseleleri arasında benzerlik olduğunu belirtti
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Keşmir ve Filistin meseleleri arasında bir benzerlik var. Tıpkı Filistin gibi Keşmir halkı da kendi kaderini tayin hakkı talep ediyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Keşmir ve Filistin meseleleri arasında bir benzerlik var. Tıpkı Filistin gibi Keşmir halkı da kendi kaderini tayin hakkı talep ediyor." dedi.

Yerel basındaki habere göre, ABD'nin New York kentindeki bir konferansta açıklamalarda bulunan Kureyşi, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirterek bu sorun çözülmeden Güney Asya'da bir barışın mümkün olamayacağını vurguladı.

Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in demografik yapısını değiştirmeye niyeti olduğuna dikkati çekerek bölgedeki insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Pakistan'ın Keşmir halkına ve davasına sarsılmaz desteğine dikkati çeken Kureyşi, "Biz iş insanı değiliz ve Keşmir için bir pazarlığı asla kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"İsrail saldırganlığı hakkında konuşmak antisemitizm değil" vurgusu

Kureyşi, Keşmir ve Filistin'deki krize birlikte atıfta bulunarak "Keşmir ve Filistin meseleleri arasında bir benzerlik var. Tıpkı Filistin gibi Keşmir halkı da kendi kaderini tayin hakkı talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

CNN ile yaptığı röportajın ardından antisemitizmle suçlanmasına değinen Kureyşi, "İsrail'in politikaları ve saldırganlığı hakkında konuşmanın antisemitizm olmadığını" söyledi.

Kureyşi, 20 Mayıs akşamı CNN muhabiri Bianna Golodryga'ya verdiği röportajda, İsrail'e yönelik kamuoyu baskısının arttığını ve İsrail'in yenildiğini, medyayı kontrol etmesine ve güçlü bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybettiğini söylemişti.

CNN muhabiri Golodryga ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kureyşi'yi antisemitik olmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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