Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Hindistan Pakistan'a yönelik nokta operasyonlar planlıyor"

Pakistan, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "İstihbarat kaynaklarımız aracılığıyla Hindistan'ın Pakistan'a yönelik nokta operasyonlar planladığını öğrendim." dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Kureyşi, burada yaptığı açıklamada, Hindistan ile Pakistan arasındaki durumu oldukça hassas olarak nitelendirerek, İslamabad yönetiminin Yeni Delhi'nin komplo planlarının farkında olduğunu ve askeri eylemlerine uygun bir şekilde cevap vereceğini söyledi.

Kureyşi, "İstihbarat kaynaklarımız aracılığıyla Hindistan'ın Pakistan'a yönelik nokta operasyonlar planladığını öğrendim. Bu ciddi bir gelişme." diye konuştu.

Hindistan'ın, partneri olarak gördüğü önemli uluslararası aktörlerden eylemlerine yönelik örtülü bir onay aradığını kaydeden Kureyşi, Yeni Delhi'nin iç kamuoyunun dikkatini ülke içerisindeki problemlerden farklı bir noktaya taşımak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan'ın "devlet terörizmi" ve "dezenformasyona dayanan propogandası" aracılığıyla Pakistan'a yönelik saldırganlığının ortaya çıktığını belirterek, Yeni Delhi'nin bundan çok rahatsız olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri de Pakistan ile Hindistan arasındaki herhangi bir askeri çatışmanın Afganistan'daki barış olasılığının altını oyacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı