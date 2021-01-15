Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den "Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi olmadığı" vurgusu Açıklaması
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den "Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi olmadığı" vurgusu Açıklaması

15.01.2021 18:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:57
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz milletvekillerinin Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'e yönelik son açıklamalarının Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi değil, uluslararası bir tartışma konusu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiliz milletvekillerinin Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'e yönelik son açıklamalarının Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi değil, uluslararası bir tartışma konusu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Kureyşi, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İngiliz milletvekillerinin Cammu Keşmir'e ilişkin parlamentodaki açıklamalarına dikkati çekerek, bu durumun Hindistan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirtti.

Cammu Keşmir'deki durumun oldukça kötü olduğuna ve binlerce kişinin yasal süreçlere aykırı şekilde cezaevinde tutulduğuna işaret eden Kureyşi, "İngiliz milletvekillerinin Hindistan'ın işgali altındaki Cammu Keşmir'e yönelik son açıklamaları, Keşmir'in Hindistan'ın iç meselesi değil, uluslararası bir tartışma olduğunu açıkça ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Kureyşi, Joe Biden'ın ABD Başkanlık görevini devralmasından sonra ABD Kongresinde de Keşmirliler lehine benzer bir sesin yükseltilmesini beklediğini vurgulayarak, İngiltere, ABD ve Avrupa parlamentolarından milletvekillerine Cammu Keşmir'i ziyaret etmeleri ve bölgedeki durumu bağımsız şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinden Milletvekili Sarah Owen, 13 Ocak'ta Keşmir meselesinin ele alındığı parlamento konuşmasında, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekmiş ve hükümete bölgedeki durumu kınama çağrısında bulunmuştu.

Owen, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cammu Keşmirlilerin hakları korunana kadar mücadelesini sürdüreceğini kaydetmişti.

Sarah Owen, Keşmir meselesiyle ilgili destekleri dolayısıyla İşçi Partisinden milletvekilleri Naz Şah, John Spellar ve Stephan Kinnock'a teşekkür etmişti.

Keşmir sorunu

İngiltere, sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan 1947'de çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda bir tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Sağlanan geçici ateşkes ile Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı 2 birlik toprağına bölmüştü.

Söz konusu adımının ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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