Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile Afganistan meselesini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, yaptığı görüşmelerde, uluslararası toplumun insani temelde Afgan halkına ekonomik yardım sağlaması çağrısında bulunurken, ülkenin yeniden inşası için de destek sağlanması gerektiğine işaret etti.

Afganistan'daki mevcut durumda Afgan halkının güvenliğinin sağlanmasının ve haklarının korunmasının en önemli mesele olduğunu vurgulayan Kureyşi, Afganistan'ın istikrarının bölge için önemli olduğunu belirtti.

Kureyşi, Afganistan'da kapsayıcı siyasi uzlaşının ileriye hareket etmede en iyi yol olduğuna dikkati çekerek, İslamabad'ın da bu doğrultudaki çabaları desteklediğinin altını çizdi.

Kureyşi, İİT Genel Sekreteri Useymin ile yaptığı görüşmede, ayrıca, İslam ümmetinin Afgan halkının barışçıl, birleşik, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan arayışında olanlarla dayanışma göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı