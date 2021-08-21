Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve...

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui yong, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile Afganistan meselesini görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, yaptığı görüşmelerde, uluslararası toplumun insani temelde Afgan halkına ekonomik yardım sağlaması çağrısında bulunurken, ülkenin yeniden inşası için de destek sağlanması gerektiğine işaret etti.

Afganistan'daki mevcut durumda Afgan halkının güvenliğinin sağlanmasının ve haklarının korunmasının en önemli mesele olduğunu vurgulayan Kureyşi, Afganistan'ın istikrarının bölge için önemli olduğunu belirtti.

Kureyşi, Afganistan'da kapsayıcı siyasi uzlaşının ileriye hareket etmede en iyi yol olduğuna dikkati çekerek, İslamabad'ın da bu doğrultudaki çabaları desteklediğinin altını çizdi.

Kureyşi, İİT Genel Sekreteri Useymin ile yaptığı görüşmede, ayrıca, İslam ümmetinin Afgan halkının barışçıl, birleşik, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan arayışında olanlarla dayanışma göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin tüm Afgan halkını kapsaması ve temsil etmesi gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Muslera Burak Elmas Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'den Afganistan diplomasisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 23:05:31. #1.16#

title