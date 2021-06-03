Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın barışının birbirine bağlı olduğunu söyledi
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın barışının birbirine bağlı olduğunu söyledi

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın barışının birbirine bağlı olduğunu söyledi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın barış, refah ve ekonomik kalkınmasının birbirine bağlı olduğuna güçlü şekilde inandığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çin, Pakistan ve Afganistan'ın barış, refah ve ekonomik kalkınmasının birbirine bağlı olduğuna güçlü şekilde inandığını söyledi.

4'üncü Çin-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na video konferans aracılığıyla katılan Kureyşi, İslamabad'ın her zaman ikili ve bölgesel olarak Çin ve Afganistan ile ilişkilerini geliştirmeye çabaladığını ve üç ülkenin barış, refah ve ekonomik kalkınmasının birbirine bağlı olduğuna güçlü şekilde inandığını ifade etti.

Kureyşi, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başladığını anımsatarak bu durumun ciddi güvenlik zorluklarına yol açtığını, aynı zamanda Afganistan'da uzlaşma ve barış için eşsiz bir fırsat sunduğunu söyledi.

Toplantıdan önce Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong ile bir araya gelen Kureyşi, Çin ve Pakistan liderlerinin Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında devam eden projelerin zamanında tamamlanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Kureyşi, CPEC kapsamında kurulan Özel Ekonomik Bölgelerin tüm bölge için oyun değiştirici mahiyette olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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