Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM Genel Sekreteri ile Filistin'i görüştü
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM Genel Sekreteri ile Filistin'i görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, BM Genel Sekreteri ile Filistin'i görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin'deki son durumu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin'deki son durumu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi, Guterres'e İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Filistin halkına yönelik saldırganlığından derin endişe duyduğunu iletti.

Kureyşi, Filistin'le ilgili BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturuma katılmalarının Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına sarsılmaz desteklerinin bir ifadesi olduğuna dikkati çekti.

Guterres ise İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesten duyduğu memnuniyetini dile getirerek bunun, Filistin meselesinin müzakere yoluyla çözülmesine dair çabaları canlandıracağını umduğunu belirtti.

Keşmir meselesinin çözümü için çağrı

Öte yandan, Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde siyasi liderlerin yasa dışı hapsedilmesi ve yargısız infazlar başta olmak üzere ciddi insan hakları ihlalleri ve insani durumla ilgili Guterres'e bilgi verdi.

Kureyşi, Guterres'e Cammu Keşmir meselesinin BM Sözleşmesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi çağrısında bulundu.

Kureyşi, artan İslamofobi'ye dikkati çekti

Dünya genelinde Müslümanlara karşı artan hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, şiddet ve İslamofobi dalgasına atıfta bulunan Kureyşi, Guterres'e bu konuyla ilgili derin endişelerini iletti.

Kureyşi ayrıca BM'nin İslamofobi meselesini şiddet yanlısı milliyetçiler, ırkçılar, aşırı sağcı terörist grup ve ideolojilerin tehdidine karşı etkili şekilde ele alması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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