Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Afganistan'da hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemeli"
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Afganistan'da hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemeli"

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: 'Afganistan'da hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemeli'
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Afganistan'da barış paylaşılan bir sorumluluktur ve hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemelidir.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Afganistan'da barış paylaşılan bir sorumluluktur ve hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemelidir." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Kureyşi başkent İslamabad'da Bölgesel Barış Enstitüsü (RPI) tarafından organize edilen Pakistan-Afganistan İkili Diyaloğu Konferansı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Afganistan'daki çatışmada askeri bir çözümün olmadığını söyledi.

Kureyşi, barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın Pakistan'ın ve tüm bölgenin çıkarına olduğunu ifade ederek, İslamabad yönetiminin Afganlar arası barış görüşmelerinin başarılı olması için yapıcı rolünü oynamaya devam edeceğini dile getirdi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib'in Pakistan karşıtı açıklamalarıyla ilgili endişelerini vurgulayan Kureyşi, "Bu suçlama oyunu yardımcı olmayacağı için sona ermeli. Afganistan'da barış paylaşılan bir sorumluluktur ve hiçbir başarısızlık veya hata, Pakistan'a yüklenmemelidir." dedi.

Barışı bozmak isteyenlere karşı uyarı

Kureyşi, Afganistan'ın içinde ve dışında barışı bozmak isteyenler olduğuna dikkati çekerek, paydaşların barışı bozmak isteyenlerin kötü planlarına karşı bilinçli olmaları gerektiğini ifade etti.

Afganistan'da artan şiddetle ilgili de endişelerini vurgulayan Kureyşi, şiddetin azalmasının ve ateşkese varılmasının önemli olduğunu, bunun için Afganistan hükümeti ve Taliban'ın bir uzlaşıya varabilmek için esneklik göstermeleri gerektiğini belirtti.

18 Haziran'da Türk liderlerle barış süreci ele alınacak

Öte yandan Kureyşi, İslamabad'ın Afganistan ile sınır yönetimi için mümkün olan her şeyi yaptığını, bununla birlikte Afganistan'da artan terör örgütü DEAŞ varlığının endişe meselesi olduğunu vurguladı.

Kureyşi, İslamabad'ın, İstanbul'da Türkiye, Pakistan ve Afganistan üçlü görüşmesinde barış süreciyle ilgili görüşlerini paylaştığına dikkati çekerek, 18 Haziran'da, Türk liderlerle devam eden barış sürecini ele alacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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