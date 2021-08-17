Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ABD'li mevkidaşıyla Afganistan meselesini görüştü
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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ABD'li mevkidaşıyla Afganistan meselesini görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ABD'li mevkidaşıyla Afganistan meselesini görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Afganistan konusunu görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kureyşi ile Blinken arasındaki telefon görüşmesinde Afganistan'daki son durum ele alındı.

Kureyşi, Afganistan'da kapsayıcı siyasi uzlaşının ilerisi için en iyi yol olduğunu vurgularken, ülkesinin ABD ve diğer uluslararası partnerlerle Afganistan'da istikrarı ve barışı destekleyen çabaları teşvik etmek için yakın temasta kalacağını belirtti.

Öte yandan Kureyşi, ABD'nin Afganistan ile devam eden ekonomik ilişkisinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

ABD ile sürdürülebilir ilişki vurgusu

Görüşmede ABD-Pakistan ilişkilerine de değinen Kureyşi, ülkesinin ABD ile barış, derin ekonomik iş birliği ve bölgesel bağlantıya dayalı geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir ilişki istediğini vurguladı.

İki bakan, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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