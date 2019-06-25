Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD'nin Tahran yönetimine yaptırım uygulaması halinde İran'a komşu olan Afganistan'da zaten çok kırılgan olan siyasi yapının daha da çıkmaza sürükleneceğini söyledi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD'nin Tahran yönetimine yaptırım uygulaması halinde İran'a komşu olan Afganistan'da zaten çok kırılgan olan siyasi yapının daha da çıkmaza sürükleneceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ofisinde görev yapan kişileri hedef alan yeni yaptırım kararından sonra euronews'e açıklamalarda bulunan Kureşi, "Ben olsaydım daha dikkatli karar alır ve bazı kısıtlamalar getirirdim" diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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21:22 Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: ABD-İran gerginliği Afganistan'daki durumu daha da kötüye götürür