Pakistan Dışişleri Bakanı: İit 46. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına Katılmayacağım
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, 46'ncısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, 46'ncısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Hindistan'ın katılımı sebebiyle katılmayacaklarını duyurdu.
Kaynak: DHA