Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf: "Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar İçin Üstlendiği Girişimlerin...

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin "Türkiye'nin Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar için üstlendiği girişimlerin yanındayız. Çaresiz Arakanlı Müslümanların sistematik şekilde mağdur edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



Asıf, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenledi.



Asıf, Türkiye'ye Pakistan Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve mevkidaşı Çavuşoğlu ile ikili ve bölgesel meselelere ilişkin kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu aktardı.



Konuk Bakan Asıf, "Pakistan ve Türkiye benzersiz kardeşlik ilişkilerine sahip. İki ülkeyi de ilgilendiren bütün konularda her zaman birbirimizin yanında durduk ve birbirimizi destekledik. Türkiye'yle dostluk bizim kanımızda var. Türkiye'nin Keşmir meselesi ve Müslümanlarla ilgili diğer bütün konulardaki istikrarlı desteğini değerli buluyor ve takdir ediyoruz. Türkiye'nin Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlar için üstlendiği girişimlerin yanındayız. Çaresiz Arakanlı Müslümanların sistematik şekilde mağdur edilmesini şiddetle kınıyoruz." diye konuştu.



Ziyareti kapsamında bölgedeki gelişmeler ve özellikle ABD'nin Güney Asya ve Afganistan'a ilişkin politikasını gözden geçirmesini de ele aldıklarını aktaran Asıf, "Pakistan, Afganistan'a barış ve istikrarın getirilmesi için Afganistan önderliğinde ve Afganistan'a ait olan bir barış girişimine güçlü bir şekilde inanmaktadır." dedi.



Afganistan'da sürdürülebilir barışın sağlanması için bölgesel çözüm bulunması gerektiğine inandıklarını belirten Asıf, Pakistan'ın bütün fedakarlıkları ve katkılarına rağmen Afganistan'da "başkalarının başarısızlıklarından dolayı" suçlanmasını esefle karşıladıklarını dile getirdi. Asıf, Afganistan'a sürdürülebilir çözümün askeri şekilde değil siyasi yollarla getirilebileceğine inandıklarını söyledi.



Asıf, bu bağlamda Türkiye'nin "kardeş" Pakistan ve Afganistan'ı bir araya getirme konusundaki girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.



Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlar



Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan şiddetle ilgili soruya verdiği cevapta Asıf, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırmaya çabaladıklarını ve bu kapsamda bir uçak dolusu yardım malzemesi göndermek için Bangladeş'ten gerekli izinleri almaya çalıştıklarını aktardı. Asıf, bu iznin de iki gün içinde çıkmasını beklediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önerisi üzerine kaynakların bir araya getirilmesi ve insani yardımları Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlara ulaştırmak gerektiğine işaret eden Asıf, bu sayede hem Arakanlı Müslümanların acılarını bir nebze olsun azaltıp, çektikleri zorluklara yardımcı olunabileceğini hem de bu yardım malzemelerini Bangladeş piyasasından alarak Bangladeş'e ve ekonomisine de katkıda bulunulabileceğini vurguladı.



Hem Myanmar'da hem de dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanların uğradığı zulüm ve çektikleri acıların hala devam ettiğine dikkati çeken Asıf, şunları söyledi:



"Çok doğru, daha önce de söylendiği gibi yüz binlerce, milyonlarca veya milyarlarca dolar lobi şirketlerine ödeniyor. Bunları lobi şirketlerine ödemeye hazırız ama yanı başımızda, Keşmir'de, Filistin'de, Myanmar'da ve dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanların yaşadığı zulüm, yoksulluk ve acılara karşı yeterince duyarlılık göstermiyoruz. O yüzden kaynaklarımızı bir araya getirmemiz gerektiğine katılıyorum. Müslüman ülkelerin hassas bir şekilde davranması ve birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Eğer böyle davranırsak sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu çabaların çok daha kalıcı olması sağlanabilir. Umuyorum diğer Müslüman ülkeler de bu çabalara katılırlar ve en azından başlangıçta mültecilere yardımcı olunur. Daha sonra da Müslüman ülkeler bir araya gelerek uluslararası anlamda siyasi ve kalıcı bir çözümün bulunmasına ve bu şekilde azınlık konumunda olan Müslümanlara bir çözüm bulunmasına yardımcı olabilir."