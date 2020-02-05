Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı
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Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı

Pakistan, Van'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı diledi.

05.02.2020 21:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:48
Pakistan'dan Van'da yaşanan çığ felaketi için başsağlığı mesajı

, 'da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için 'ye başsağlığı diledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak Türkiye'nin doğusundaki Van şehrinde düşen çığda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz." denildi.

Çığda hayatını kaybedenler için üzüntülerin ifade edildiği açıklamada, "Çığ altında kalanlara sağ ulaşılması için dua ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtilerek "Pakistan halkı ve hükümeti, her zaman kardeş Türk halkı ve hükümetine desteğini sürdürecektir. Bu acı günde Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazırız." denildi.

Kaynak: AA
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