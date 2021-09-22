Pakistan'dan uluslararası topluma Afganistan ile etkileşimde kalınması çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'dan uluslararası topluma Afganistan ile etkileşimde kalınması çağrısı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'dan uluslararası topluma Afganistan ile etkileşimde kalınması çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da insani ve ekonomik krizin önlenmesi için uluslararası topluma bu ülkeyle etkileşim içinde olma çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'da insani ve ekonomik krizin önlenmesi için uluslararası topluma bu ülkeyle etkileşim içinde olma çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Kureyşi, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Hasan Şukri ile ayrı ayrı görüştü.

Mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde Kureyşi, Afganistan'da insani ve ekonomik krizin önlenmesi için uluslararası topluma bu ülkeyle etkileşim içinde kalmaları çağrısı yaparken, bunun olumlu mesajlar ve yapıcı adımlarla olması gerektiğine dikkati çekti.

Kureyşi, barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan'ın Pakistan ve bölge için çok önemli olduğunu vurguladı.

Öte yandan Kureyşi, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de sistematik ve yaygın olarak insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiğine ilişkin "kanıtların" bulunduğu bir dosyayı Portekiz ve Norveçli mevkidaşlarıyla paylaştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Bolu Valisi Ümit'ten 'kadınlara karşı sabit bakışlardan uzun durun' uyarısı

Bolu Valisi Ümit'ten 'kadınlara karşı sabit bakışlardan uzun durun' uyarısı

 Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

 Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da 'yakından çalışmaya devam' vurgusu

Çavuşoğlu ve Blinken'dan Afganistan'da "yakından çalışmaya devam" vurgusu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin İrem Derici Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Hamit Altıntop Şenol Güneş Abdullah Avcı Alex Teixeira Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pakistan'dan uluslararası topluma Afganistan ile etkileşimde kalınması çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 14:42:55. #1.17#