Pakistan'dan uluslararası topluma, Afganistan'da yeni fırsatların farkına varılması çağrısı
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Pakistan'dan uluslararası topluma, Afganistan'da yeni fırsatların farkına varılması çağrısı

Pakistan'dan uluslararası topluma, Afganistan'da yeni fırsatların farkına varılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Sadık, uluslararası topluma, Afganistan'da yükselen yeni fırsatların farkına varılması çağrısında bulundu.

Pakistan'ın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Sadık, uluslararası topluma, Afganistan'da yükselen yeni fırsatların farkına varılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Sadık, Afganistan'a komşu Çin, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilci ve büyükelçileriyle video konferans üzerinden toplantı düzenledi.

Toplantıda Sadık, uluslararası topluma Afganistan'da yeni fırsatların farkına varılması çağrısında bulunurken, müreffeh ve barışçıl bir Afganistan'ın ekonomik entegrasyon için itici bir güç oluşturacağını, ticaret ve bölgesel bağlantıyı artıracağını söyledi.

Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilci ve büyükelçileri yakın temasta kalma konusunda görüş birliğine vardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan'dan uluslararası topluma, Afganistan'da yeni fırsatların farkına varılması çağrısı - Haberler
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