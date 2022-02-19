Pakistan'dan Ukrayna-Rusya gerilimine "diyalog" çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pakistan'dan Ukrayna-Rusya gerilimine "diyalog" çağrısı

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
 - Güncelleme:
Pakistan'dan Ukrayna-Rusya gerilimine

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde diyaloğun ileriye gitmek için en doğru yol olduğunu söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimde diyaloğun ileriye gitmek için en doğru yol olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sözcü Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Başbakan İmran Han'ın Rusya ziyaretinin gelecek hafta gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.

Ahmed, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde diyaloğun ileriye gitmek için en doğru yol olduğunu kaydetti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title