Pakistan'dan Ukrayna'daki vatandaşlarına "güvenli bölgelere geçin" çağrısı

Pakistan, Ukrayna'daki vatandaşlarına güvenli bölgelere geçmeleri çağrısı yaptı.

Pakistan'ın Kiev Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, hükümetin Ukrayna'da mahsur kalan 1500 Pakistanlıyı güvenli şekilde tahliye etmek için çalıştığı belirtildi.

Vatandaşlara güvenli bölgelere geçmesi için çağrı yapılan açıklamada, Pakistanlı 500 öğrenciden tahliye için Ukrayna'nın Ternopil şehrine gitmeleri istendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.