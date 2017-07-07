Pakistan'dan Shell'e 2.4 Milyon Dolar 'Tanker Patlaması' Cezası

– Pakistan Petrol ve Gaz Düzenleme Kurumu geçen ay Bahawalpur'da meydana gelen yakıt tankerinin patlaması sonucu 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kazada Shell Royal Dutch'ın Pakistan'daki şirketini suçlu bularak 2.4 milyon dolar ceza ödemesine karar verdi.



İsveç basınında çıkan haberlere göre Petrol ve Gaz Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada "kazanın profesyonel olmayan sürücü ve gerekli teknik şartlara sahip olmayan araç nedeniyle" meydana geldiği öne sürüldü.



Kurum sözcüsü Imran Ghaznavi yaptığı açıklamada Shell Pakistan şirketine atıfta bulunarak "Rapor şirketin müteahhitlerden temin ettiği araçların güvenlik standartlarının tamamen göz ardı edildiğini gösteriyor." dedi.



Petrol ve Gaz Düzenleme Kurumu şirketin 10 milyon Rupie ceza ödemesinin yanısıra ölen herbir kişinin ailesine 1 milyon, yaralanan her bir kişiye de yarım milyon Rupi tazminat ödemesine karar verdi.



Geçen ay meydana gelen yakıt tankeri kazasında aracın devrilmesi sonucu yöredeki halkın sızan petrolü toplamaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. - Stockholm