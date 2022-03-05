Pakistan'dan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde "diplomatik çözüm" vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kiev ile Moskova arasında başlatılan müzakerelerde diplomatik çözüme ulaşılmasını umduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kureyşi, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, son gelişmeleri ele aldı.

Kureyşi, Pakistan'ın, Ukrayna'daki son durumla ilgili endişelerini ileterek, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin temel ilkelerini vurguladığını ve gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Çok taraflı anlaşmalar, uluslararası hukuk ve BM Sözleşmesi'yle uyumlu diplomatik çözüme olan ihtiyacın altını çizen Kureyşi, Kiev ile Moskova arasında başlatılan müzakerelerde diplomatik çözüme ulaşılmasını umduğunu belirtti.

Kureyşi, Ukrayna konusuyla ilgili son yaptığı telefon görüşmelerine atıfta bulunarak, muhataplarına İslamabad'ın konuyla ilgili ilkesel tutumunu ilettiğini, diyalog ve diplomatik çözümün önemine işaret ettiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da ülkesinin duruma ilişkin bakış açısını Pakistanlı mevkidaşına iletti.

İnsani koridorun açılmasına atıfta bulunan Lavrov, Ukrayna tarafıyla bir sonraki müzakereler için hazır olduklarını aktardı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alınırken, Lavrov, Afganistan'da barış ve istikrarın teşviki için Pakistan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Lavrov, dün Peşaver'de gerçekleşen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerden ötürü taziyelerini iletti ve Rusya'nın terörün her türlüsünü kınadığını belirtti.

Peşaver'de dün Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmıştı.