Pakistan'dan korona virüse karşı "PakVac" aşısı
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Pakistan'dan korona virüse karşı "PakVac" aşısı

Pakistan'dan korona virüse karşı 'PakVac' aşısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan, Çin'in desteğiyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı "PakVac" adlı yerel aşı üretmeye başladı.

Pakistan, Çin'in desteğiyle yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı "PakVac" adlı yerel aşı üretmeye başladı.

Dünya genelinde korona virüs vaka ve ölü sayısında artış sürerken, ülkelerin aşı yarışı da hız kesmiyor. Pakistan korona virüse karşı mücadele kapsamında Çinli aşı üreticisi CanSino Biologics şirketi ile iş birliği yaparak "PakVac" adlı yerel korona virüs aşısı üretmeye başladı.

Pakistan Başbakanın İmran Han Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan yaptığı açıklamada, "CanSino şirketi ile aşı üretmek, Pakistan için bir dönüm noktasıdır. Bu adım Pakistan'a aşı tedariki sağlarken, Pakistan'ın korona virüse karşı mücadelesine güçlendirecektir" dedi.

Sultan, Çin ve Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu altını çizerken, Çin'in zor zamanlarda Pakistan'a bir dost olarak yardım ettiğini vurguladı.

Pakistan'ın Çin Büyükelçisi Nong Rong ise Çin ve Pakistan arasındaki aşı üretimine ilişkin işbirliği ile Pakistan, aşı ithalat etmek zorunda kalamayacağını açıkladı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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