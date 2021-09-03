Pakistan'dan Keşmirli lider Geylani'nin naaşına "insanlık dışı muamele" sebebiyle Hindistan'a nota
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Pakistan'dan Keşmirli lider Geylani'nin naaşına "insanlık dışı muamele" sebebiyle Hindistan'a nota

Pakistan'dan Keşmirli lider Geylani'nin naaşına 'insanlık dışı muamele' sebebiyle Hindistan'a nota
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, Keşmirli lider Seyyid Ali Şah Geylani'nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin "insanlık dışı muamelesi" gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

Pakistan, Keşmirli lider Seyyid Ali Şah Geylani'nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin "insanlık dışı muamelesi" gerekçesiyle Hindistan'a protesto notası verdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Geylani'nin naaşının ailesinden kaçırılması ve onların cenazeye katılımlarına izin verilmemesi "utanç verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Geylani'nin naaşına Hint güvenlik güçlerinin "insanlık dışı muamelesi" nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan'ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Keşmir'in statüsünün plebisitle belirlenmesini savunan Geylani, 1 Eylül'de ev hapsinde tutulduğu Srinagar'daki evinde geç saatlerde yaşamını yitirmişti.

Geylani'nin cenaze namazının düşük katılımla ve defin işlemlerinin sessizce gerçekleşmesi konusunda direten Hint güçleri, daha sonra Geylani'nin naaşına el koyarak aile üyesi ve akrabalarından da kimsenin cenazeye katılmasına izin vermemişti. Keşmirli lider, polis nezaretinde defnedilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, dün, İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Geylani'nin naaşına el konularak polis nezaretinde defnedilmesine tepki göstermiş ve bunu "barbarca bir eylem" olarak nitelemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan'dan Keşmirli lider Geylani'nin naaşına "insanlık dışı muamele" sebebiyle Hindistan'a nota - Haberler
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