Pakistan'dan İsrail ile görüşme iddialarına ret

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Başbakan İmran Han'ın Eski Danışmanı Seyid Zülfikar Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarında çıkan iddiaları reddetti.

Çavdri, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu haberleri asılsız ve yanıltıcı olarak nitelendirerek, Başbakan Han'ın Eski Danışmanı Buhari'nin İsrail'i ziyaret ettiğine dair bazı basın organlarındaki iddiaları reddetti ve İsrail'e böyle bir ziyaretin gerçekleşmediğini belirtti.

Pakistan'ın konuyla ilgili ilkesel duruşunda bir değişiklik olmadığına dikkati çeken Çavdri, İslamabad'ın daima 1967 öncesi sınırlarda başkenti Kudüs olan Filistin devleti ile iki devletli çözüme vurgu yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı