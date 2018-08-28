Pakistan'dan Hollanda'ya Kınama

Pakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato, Hollanda'da "Hazreti Muhammed" konulu karikatür yarışması düzenlenmesi kararını kınadı.

Temmuz ayındaki genel seçimden bu yana ilk kez toplanan Senato'daki oturuma yeni Başbakan İmran Han da katıldı.

Senatörler, Hollandalı aşırı sağcı lider Geert Wilders'in organize ettiği ve bu yıl sonunda açılacağını belirttiği Hazreti Muhammed konulu karikatür yarışmasını kınayan açıklamayı oy birliğiyle onayladı.

Başbakan Han, Senatodaki ilk oturumunda söz alarak, Pakistan'ın konuyu gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında gündeme getireceğini belirterek, "Batı dünyasının çok azı Müslümanların bu konudaki hassasiyetini anlayabiliyor. Bu, Müslüman dünyasının ortak bir başarısızlığıdır. Pakistan bu konuyu BM dışında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gündemine de getirerek üye ülkelerle uluslararası alanda ortak bir politika yürütmeyi planlıyor. Ancak bu uzun zaman önce yapılmalıydı." diye konuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı da yarışma nedeniyle Hollanda'yı protesto eden bir açıklama yaptı. Açıklamada Pakistan'ın Lahey Büyükelçisine, İİT ülkeleri büyükelçileriyle birlikte Hollanda hükümetiyle konunun görüşmesi talimatı verildiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi'nin de İİT Dışişleri Bakanları zirvesinde konuyu gündeme getireceğinin kaydedildiği açıklamada, Pakistan'ın New York ve Cenevre'deki BM Daimi Temsilcisinin konuyu BM Genel Sekreteri ile İnsan Hakları Yüksek Komiserine konuyu taşıma talimatı verildiği de ifade edildi.

Hollanda Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, haziran ayında Hazreti Muhammed konulu bir karikatür yarışması yapacaklarını açıklamıştı. Başvuruların 31 Ağustos'ta son bulacağını belirten aşırı sağcı siyasetçi, 200'ün üzerinde başvuru olduğunu ve yarışmanın 10 bin dolar ödülü olduğunu söylemişti.

İslamiyette yasak olan Hazreti Muhammed tasviri çizme, Pakistan'da yasayla yasaklanmış durumda. Pakistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ise idam cezası gerektiriyor.