Pakistan'dan Hindistan ve Afganistan merkezli sosyal medya hesaplarının ülkeyi kötülemesine tepki
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Pakistan'dan Hindistan ve Afganistan merkezli sosyal medya hesaplarının ülkeyi kötülemesine tepki

Pakistan'dan Hindistan ve Afganistan merkezli sosyal medya hesaplarının ülkeyi kötülemesine tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ve Afganistan'dan yönetilen sosyal medya hesaplarının ülkeyi kötülemesine tepki gösterdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Hindistan ve Afganistan'dan yönetilen sosyal medya hesaplarının ülkeyi kötülemesine tepki gösterdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, başkent İslamabad'da yaptığı basın açıklamasında, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına karşı dünyanın suskunluğunun üzücü olduğunu söyledi.

Yusuf, sosyal medyada Pakistan'a karşı yaptırım uygulanmasına yönelik kampanyaya atıfta bulunarak, Afganistan ve Hindistan'dan yönetilen hesapların Pakistan'ı kötülemek için kullanıldığını belirtti.

Afganistan'ın başarısızlıkları için Pakistan'ın suçlanmasına yönelik girişimlerin sürdüğüne dikkati çeken Yusuf, Taliban'ın saldırıları arttıkça Pakistan'ın hedef gösterilmesine dair kampanyaların olduğunu vurguladı.

Öte yandan Yusuf, Afganistanlı mevkidaşı Hamdullah Muhib ile üst düzey Afgan yetkililerin bu tür kampanyaların içerisinde olduğunu söyledi.

Son birkaç gündür Twitter'da Pakistan'a yaptırım uygulanmasına dair paylaşımlar gündem olmuştu.

Afganistan hükümeti yetkilileri ve özellikle Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Emrullah Salih ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, uzun süredir İslamabad'ı, Taliban'ın yeni saldırı dalgasının arkasında olmakla suçluyor.

Pakistan ise bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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