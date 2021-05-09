Pakistan'dan Hindistan'da ele geçirilen 7 kilogram uranyum ile ilgili soruşturma çağrısı
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Pakistan'dan Hindistan'da ele geçirilen 7 kilogram uranyum ile ilgili soruşturma çağrısı

Pakistan'dan Hindistan'da ele geçirilen 7 kilogram uranyum ile ilgili soruşturma çağrısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, Hindistan'da ele geçirilen 7 kilogram uranyum ile ilgili kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Pakistan, Hindistan'da ele geçirilen 7 kilogram uranyum ile ilgili kapsamlı soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yetkisi olmayan kişilerin elinde 7 kilogram doğal uranyumun yakalanmasıyla ilgili haberlerden derin endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, nükleer materyallerin güvenliğinin sağlanmasının, tüm ülkelerin en önemli öncelikleri arasında yer alması gerektiği vurgulanırken, bu miktarda uranyumun devlet kontrolü olmadan dışarıda nasıl bulunabildiği ve bunu mümkün kılan boşlukların neler olduğuna dair esaslı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde polis, yasa dışı şekilde 7 kilogram uranyum satmaya çalışan 2 kişiyi yakalamıştı. Uranyum'un piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon dolar olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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