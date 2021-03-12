Pakistan'dan Hindistan'a "kayıp asker" suçlaması
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Pakistan'dan Hindistan'a "kayıp asker" suçlaması

12.03.2021 15:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:58
Pakistan'dan Hindistan'a

Pakistan'ın, 2017'de Nepal'de kaybolan Pakistanlı askerle ilgili Hindistan'ı suçladığı bildirildi.

Pakistan'ın, 2017'de Nepal'de kaybolan Pakistanlı askerle ilgili Hindistan'ı suçladığı bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, emekli Yarbay Muhammed Habib Zahir'in "kaçırıldığını" ve bunun arkasında Hindistan'ın olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunduğunu ileri sürdü.

Çavdri, konuyla ilgili Nepal makamlarının özel bir ekip kurduğunu ancak şu ana kadar ilerleme kaydedilmediğini, Hindistanlıların kaçırılma olayına dahil olduğunu söyledi.

Hint medyasının Zahir'in Hindistan'ın gözetimi altında olduğunu doğruladığını dile getiren Çavdri, Pakistan'ın Hindistan'a konuyla ilgili iş birliği çağrısında bulunduğunu ancak şimdiye kadar olumlu yanıt almadıklarını ifade etti.

Çavdri, Zahir'in kaçırılmasını "ciddi uluslararası suç" olarak nitelendirerek, bu durumun uluslararası hukukun ve insan haklarının önemli bir ihlali olduğunu vurguladı.

Uluslararası insan hakları örgütlerine Zahir'in serbest bırakılmasıyla ilgili seslerini yükseltmeleri konusunda çağrıda bulunan Çavdri, Pakistan'ın Zahir'in bulunması ve geri getirilmesiyle ilgili çabalarına devam edeceğini kaydetti.

Zahir, 2017'de Hindistan sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Nepal'in Lumbini kentindeyken kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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