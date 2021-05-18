Pakistan'dan Filistin'e insani yardım gönderme kararı

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Filistinliler için bölgeye insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, Filistinliler için bölgeye insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Hüseyin, başkent İslamabad'da Başbakan İmran Han'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakanlar Kurulunda, İsrail'in saldırıları sonucu Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı durum sebebiyle bölgeye insani yardım gönderilmesine karar verildiğini belirten Hüseyin, ülkesinin Filistin'in yanında çok güçlü ve açık şekilde durduğunu söyledi.

Öte yandan Hüseyin, 21 Mayıs'ta ülke genelinde Filistin halkı ile dayanışma göstermek için protesto düzenleneceğini kaydetti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Saldırılara karşı Gazze'den atılan roketler nedeniyle daha önce İsrail'de 10 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı