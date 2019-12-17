Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz

17.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:10

Pakistan Başbakanı İmran khan Küresel Mülteci Forumu'nun Cenevre'de düzenlenen ilk toplantısında Hindistan'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaprak "Hindistan'daki müslümanlar Kaşmir'deki yasaklar, baskı ve yeni vatandaşlık yasası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlarlarsa bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini doğurur." dedi.



Dünya hemen şimdi müdahil olmalı



Salı günü konuşan Khan, ülkesinin daha fazla mülteciyi alacak durumda olmadığını belirterek ortaya çıkacak göç ve insani krizin diğer tüm benzeri krizleri gölgede bırakacağını ileri sürrerek şunları söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle