Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz
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Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz

Pakistan Başbakanı İmran Khan: İki nükleer gücün arasında bundan dolayı oluşabilecek gerilim ve çıkabilecek çatışmadan endişeleniyoruz. Ülkemiz daha fazla mülteciye kapı açamaz bu nedele dünya gelişmelere hemen şimdi müdahil olmalıdır

17.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:10
Pakistan'dan dünyaya uyarı: İki nükleer güç arasında olası bir çatışma çıkmasından endişeliyiz

Başbakanı İmran khan Küresel Mülteci Forumu'nun 'de düzenlenen ilk toplantısında 'ın attığı adımlara ilişkin açıklama yaprak "Hindistan'daki müslümanlar Kaşmir'deki yasaklar, baskı ve yeni vatandaşlık yasası nedeniyle ülkeden kaçmaya başlarlarsa bu dünyanın en büyük mülteci krizlerinden birini doğurur." dedi.


Dünya hemen şimdi müdahil olmalı


Salı günü konuşan Khan, ülkesinin daha fazla mülteciyi alacak durumda olmadığını belirterek ortaya çıkacak göç ve insani krizin diğer tüm benzeri krizleri gölgede bırakacağını ileri sürrerek şunları söyledi Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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