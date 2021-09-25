Pakistan'dan dünyaya, Afganistan'da istikrarı teşvik için yol haritası uygulanması önerisi

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde Afganistan'da istikrar ve barışı teşvik edecek bir yol haritası uygulanmasını önerdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM 76. Genel Kurulu kapsamında ABD'de bulunan Kureyşi'nin, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Guterres ile yaptığı görüşmede Kureyşi'nin, Afganistan'da barışı ve istikrarı teşvik etmek amacıyla Afgan halkına insani yardım ve finansal destek sağlamak için uluslararası topluma bu ülkeyle olumlu etkileşim ve gerekli eylemde bulunma çağrısı yaptığı belirtildi.

Kureyşi'nin, Afganistan'da istikrar ve barışı teşvik edecek bir yol haritası uygulanmasını önerdiğine işaret edilen açıklamada, bunun detaylarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Açıklamada, Kureyşi ve Guterres'in, Afganistan'da ekonomik çöküş ve insani kriz yaşanmaması için bu ülkeye acil ve koşulsuz insani ve finansal destek sağlanması konusunda aynı görüşte olduğuna dikkat çekildi.

Hindistan'ın hak ihlallerine vurgu

Kureyşi'nin Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki insan hakları ihlalleriyle ilgili Guterres'e bilgi verdiği belirtilen açıklamada, Bakan'ın, "Yeni Delhi yönetiminin Keşmir'deki hak ihlallerine dair kanıtlardan oluşan" Pakistan'ın hazırladığı dosyayı BM Genel Sekreteri'ne teslim ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kureyşi'nin yükselen hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, şiddet ve İslamofobi eğiliminin engellenmesi gerektiğine işaret ettiği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarında yaşanan eşitsizliğin son bulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

BM Genel Kurulu'nda Hindistan ile Pakistan'dan birbirlerine suçlama

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın BM 76. Genel Kurulu'na görüntülü olarak hitabında, Yeni Delhi yönetimine yönelik eleştirileri Hindistan'ın BM'deki misyonunun tepkisini çekti.

Hindistan'ın BM Misyonu Birinci Sekreteri Sneha Dubey, "Pakistan'ın teröre destek verdiğini" savunarak, Cammu Keşmir'in de Hindistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

Pakistan'ın BM Misyonu'nda görevli diplomat Saima Salim ise Dubey'in iddialarına cevap vererek, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki ihlallerinin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince de belgelendiğini ve Yeni Delhi'nin bu raporlara cevap vermede başarısız olduğunu kaydetti.

Salim ayrıca, Hindistan'ı "Cammu Keşmir'de 'devlet terörü' uygulamak, terör örgütü Pakistan Talibanı'nı (TTP) desteklemek, paralı terör gruplarını organize ve finanse etmekle" suçladı.

Han, bugün yaptığı konuşmasında, Hindistan'ı, İslamofobinin en kötü ve yaygın biçimine ayak uydurmakla suçlamıştı.