Pakistan'dan diyalogun kesilmesiyle ilgili Hindistan'a suçlama

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, İslamabad'ın Hindistan dahil tüm komşularıyla samimi ilişkiler istediğini ancak Yeni Delhi yönetiminin "düşmanca tutumunun" diyalog sürecinin askıya alınmasına yol açtığını söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, başkent İslamabad'da haftalık basın toplantısı yapan Ahmed, Pakistan'ın aralarında ABD ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu tüm ülkelerle dengeli, tarafsız ve geniş tabanlı ilişkiler istediğini ifade etti.

Ahmed, İslamabad'ın Hindistan dahil tüm komşularıyla da samimi ilişkiler istediğini ancak Yeni Delhi yönetiminin "düşmanca tutumunun" diyalog sürecinin askıya alınmasına yol açtığını dile getirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de insan hakları ihlalleri işlediğini belirten Ahmed, bunların ciddi ihlaller olduğunu ve bu durumun Yeni Delhi ile normalleşmeyi engellediğini vurguladı.

Ahmed, "Hindistan'ın, Pakistan içerisinde terörü fonladığını ve huzur bozucu faaliyetlere karıştığını" iddia ederek, 2016'da yakalanan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ın Yeni Delhi'nin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını söyledi.

Jadhav 2016'da yakalanmıştı

Pakistan, Hint deniz subayı Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 2016'da tutuklamış ve idama mahkum etmişti.

Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz 2019'da Pakistan'ın Jadhav hakkında verdiği idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesine hükmetmişti.