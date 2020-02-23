Pakistan'dan depremde ölenler için taziye mesajı

23.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 23:50

Pakistan, İran'da meydana gelen ve Van'ı da etkileyerek 9 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından, taziye mesajı yayınladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran merkezli 5,7 büyüklüğündeki depremin Van'da 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olması üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaşanan can kayıpları ve çok sayıda yaralı olmasından duyulan üzüntü dile getirilirken, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilendi. Açıklamada ayrıca, "Kardeş Türkiye insanlarının yanındayız. Mümkün olan her türlü yardımı yapmaya hazırız" ifadelerine yer verildi.

Pakistan Müslüman Ligi-Nawaz Başkanı Shehbaz Sharif ise sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dilerken, dualarının deprem kurbanları ve aileleriyle olduğunu ifade etti. Sharif, Pakistan'ın bu zor zamanda kardeş ülke Türkiye'nin yanında olduğunu ve yaraların en kısa zamanda sarılmasını umduğunu belirtti.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İHA