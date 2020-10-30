Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye "güçlü dayanışma" mesajı
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Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye "güçlü dayanışma" mesajı

30.10.2020 19:37 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:41
Pakistan'dan deprem sonrası Türkiye'ye

Pakistan, Ege Deniz'inde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ile "güçlü dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Pakistan, Ege Deniz'inde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye ile "güçlü dayanışma" içinde olduğunu aktardı.

Türkiye ve Yunanistan'ı vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajları yayınlamaya devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'deki deprem haberlerinden son derece üzüntü duyduk. İnsanların yıkılan binalarda sıkışıp kaldığı bildirildi. Pakistan halkı her zaman olduğu gibi Türk kardeşleriyle güçlü bir dayanışma içindedir. En iyi dileklerimiz ve dualarımızla" denildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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