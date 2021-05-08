Pakistan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Hindistan'da gözaltında ölen Keşmirli lider Sehrai ile ilgili mektup
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Pakistan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Hindistan'da gözaltında ölen Keşmirli lider Sehrai ile ilgili mektup

Pakistan'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e Hindistan'da gözaltında ölen Keşmirli lider Sehrai ile ilgili mektup
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi Genel Başkanı Eşref Sehrai'nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinden ülkesinin duyduğu "derin endişeyi" iletti.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi Genel Başkanı Eşref Sehrai'nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinden ülkesinin duyduğu "derin endişeyi" iletti.

Akram, Guterres'e yazdığı mektupta, Sehrai'nin Hindistan'da gözaltındayken yaşamını yitirmesinden ülkesinin derin endişe duyduğunu belirterek, BM Genel Sekreteri'ne Yeni Delhi yönetiminden Cammu Keşmirli siyasi liderlerin ve yasa dışı şekilde tutuklanan mahkumların serbest bırakılmasını istemesi çağrısında bulundu.

Akram, mektubunda Sehrai'nin hayatını Keşmir halkının meşru olan kendi kaderini tayin hakkı için mücadeleyle geçirdiğine dikkati çekerek, gözaltında vefat eden liderin, Hindistan "işgal güçlerinin ellerinde zulme maruz kaldığını" kaydetti.

Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı Tahrik-i Hürriyet Partisi'nin Genel Başkanı, 78 yaşındaki Eşref Sehrai, 5 Mayıs'ta gözaltında hayatını kaybetmişti.

Sehrai'nin oğlu Mücahid Sehrai, babasının çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu, gözaltı sürecinde "gerekli tedavi koşullarının sağlanmadığını" kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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