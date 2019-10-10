Pakistan'dan barış pınarı harekatı'na destek
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Pakistan'dan barış pınarı harekatı'na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz.

10.10.2019 16:18
Pakistan'dan barış pınarı harekatı'na destek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, "Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Pakistan gibi, Türkiye de terörizmin kurbanı olmuş ülkelerden birisidir" dedi.

Faysal, "Türkiye'nin Suriye'deki çatışmaya uygulanabilir bir siyasi çözüm bulmadaki olumlu rolünü takdir ediyoruz. Ayrıca, 3,5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye nezaketle ev sahipliği yapan Türkiye'nin insani çabalarını kabul ediyor ve takdir ediyoruz. Türkiye'nin bölgedeki güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Pakistan gibi, Türkiye de terörizmin kurbanı olmuş ülkelerden birisidir" ifadelerini kullandı ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirerek siyasi bir çözümün bulunması konusunda umutlu olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA
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