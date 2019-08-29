Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.

29.08.2019 13:10
Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan ordusunun gerçekleştirdiği balistik füze denemesi başarıyla sonuçlandı.

Gece yapılan denemenin görüntüleri, Pakistan ordusunun Twitter hesabından paylaşıldı.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, 'Ghaznavi' adı verilen balistik füzenin her türlü savaş başlığını taşıyabilme kabiliyetine sahip olduğunu duyurdu. Karadan karaya fırlatılan Ghaznavi, 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.

Pakistan'dan balistik füze denemesi
Kaynak: AA
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