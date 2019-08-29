Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan, gece saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

29.08.2019 10:45
Pakistan'dan balistik füze denemesi

Pakistan, gece saatlerinde balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Pakistan ordusunun basın birimi ISPR, gece saatlerinde 290 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen karadan karaya balistik füze Ghaznavi'nin test edildiğini açıkladı. Balistik füzenin nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklama, füze denemesinin başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

(İHA)

Pakistan'dan balistik füze denemesi
Kaynak: İHA
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