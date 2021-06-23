Pakistan'dan Amerikan TV kanalına "İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz" sorusu
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Pakistan'dan Amerikan TV kanalına "İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz" sorusu

Pakistan'dan Amerikan TV kanalına 'İmran Han'ın yorumlarını neden sansürlediniz' sorusu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han'ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO'ya, Han'ın Hindistan'daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Pakistan hükümeti, Başbakan İmran Han'ın röportaj verdiği Amerikan TV kanalı HBO'ya, Han'ın Hindistan'daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisi ile ilgili yorumlarını neden sansürlediğini sordu.

Yerel basındaki haberlere göre, hükümet yetkilileri, Han'ın HBO'daki "Axios on HBO" programı için verdiği röportajda, Hindistan'daki "Hindutva (Hindu milliyetçiliği)" ideolojisiyle ilgili görüşlerini paylaştığını ancak kanalın bunları yayımlamadığını belirtti.

Bu durumu "sansür" olarak nitelendiren yetkililer, HBO'dan açıklama talep etti.

Han, hafta sonu söz konusu TV kanalına röportaj vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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