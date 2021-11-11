Pakistan'dan "Afganistan'ın ekonomik çöküşünün engellenmesi" çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Afganistan'ın ekonomik olarak çöküşünün engellenmesi için bu ülkeyle olumlu anlamda ilişki kurulması çağrısı yaptı.

Kureyşi, başkent İslamabad'da Pakistan, ABD, Rusya ve Çin'in Afganistan Özel Temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Uluslararası fonlar kesildiği için Afganistan'ın ekonomik çöküşün eşiğinde olduğunu belirten Kureyşi, kalkınma projelerini devam ettirmek bir yana maaşların bile ödenmesinin zor hale geldiğini söyledi.

Kureyşi, Taliban hükümetinin uluslararası toplumla ilişki kurmak istediğini ifade ederek, dünyanın geçmişte tekrar edilen hatalardan kaçınması ve Afganistan ile olumlu etkileşim kurması gerektiğini dile getirdi.

ABD'ye Afganistan'ın dondurulan mal varlıklarını serbest bırakması çağrısında bulunan Kureyşi, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM kurumlarının Afganistan vatandaşlarına ulaşarak bu ülkedeki durumu istikrara kavuşturacak bir yol bulması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya, 3 günlük ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de katıldı.

Afganistan ekonomik darboğazda

Taliban'ın, ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM başta olmak üzere uluslararası toplum, şu an ülkede gıda temininde yaşanan sorunlara dikkati çekiyor. Yaklaşan kış aylarında yaşanması beklenen gıda kıtlığının derinleşeceği öngörülüyor.

BM verilerine göre, Afganistan'da gelecek kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

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