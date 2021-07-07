Pakistan'dan "Afganistan hükümeti ile Taliban arasında müzakerelerin başlaması için çabalıyoruz" vurgusu
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Pakistan'dan "Afganistan hükümeti ile Taliban arasında müzakerelerin başlaması için çabalıyoruz" vurgusu

Pakistan'dan 'Afganistan hükümeti ile Taliban arasında müzakerelerin başlaması için çabalıyoruz' vurgusu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, ülkesinin Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakerelerin başlaması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, ülkesinin Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakerelerin başlaması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Radio Pakistan'daki habere göre, Akram, ABD'nin New York şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Doha'daki müzakere sürecinin bitmediğini ancak ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasına karar verilmesinin ardından oluşan birtakım tartışmalar sebebiyle askıda olduğunu belirtti.

Akram, Pakistan'ın çok aktif bir şekilde Kabil yönetimi ile Taliban arasında müzakerelerin başlaması için çabaladığını ifade ederek ülkesinin ABD ile Taliban ve Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakerelerde kolaylaştırıcı rolüne işaret etti.

Taliban'ın Afganistan hükümetine yazılı bir barış planı sunacağına ilişkin haberlerden memnuniyet duyduğunu dile getiren Akram, bunun müzakereleri ilerletmesini umduğunu vurguladı.

Bazı uluslararası basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Taliban'ın Afgan hükümetine yazılı bir barış önerisi sunmayı planladığı belirtilmişti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından pusuda bekleyen iç savaşı defetmek ve ülkede siyasi uzlaşı sağlamak için İslamabad'ın bölge ülkeleriyle birlikte çalıştığını kaydederek, "Tüm komşu ülkeler, Afganistan'ı iç savaştan korumak için üzerine düşeni yapmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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