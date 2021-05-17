Pakistan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin açıklamalarına tepki
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Pakistan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin açıklamalarına tepki

Pakistan'dan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin açıklamalarına tepki
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin İslamabad yönetiminin Afgan Talibanı ile ilişkisine dair yaptığı açıklamaları, "sorumsuzca ve asılsız iddialar" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin İslamabad yönetiminin Afgan Talibanı ile ilişkisine dair yaptığı açıklamaları, "sorumsuzca ve asılsız iddialar" olarak nitelendirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sözcü Çavdri, temelsiz iddiaların iki ülke arasında güven ortamını bozduğunu ve Pakistan'ın Afgan barışını kolaylaştırmak için oynadığı yapıcı rolü göz ardı ettiğini belirtti.

Çavdri, Gani'nin açıklamalarıyla ilgili Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi'ne ülkesinin ciddi endişelerini ilettiklerini ifade ederek söz konusu iddiaları "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirdi.

Gani, Alman Der Spiegel dergisi ile yaptığı mülakatta, Pakistan'ın Taliban'a arka çıkmak için organize bir destek sistemi yürüttüğünü, Taliban'ın buradan lojistik ve finansal açıdan faydalandığını iddia etmişti.

Eşref Gani, Taliban'ın Pakistan devletiyle derin ilişkileri olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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