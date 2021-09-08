Pakistan'dan Afganistan'a gıda ve tıbbi malzeme yardımı
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Pakistan'dan Afganistan'a gıda ve tıbbi malzeme yardımı

Pakistan'dan Afganistan'a gıda ve tıbbi malzeme yardımı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, Afganistan'a gıda ve tıbbi malzeme içeren insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Pakistan, Afganistan'a gıda ve tıbbi malzeme içeren insani yardımda bulunacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gıda ve tıbbi malzeme içeren insani yardımların 3 C-130 nakliye uçağıyla Kabil'e gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, hava yoluyla yapılacak ilk yardımların ardından gerçekleştirilecek diğer desteklerin de kara yoluyla yapılacağı vurgulandı.

Pakistan'ın Afgan kardeşleri için elinden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğine işaret edilen açıklamada, uluslararası toplum, olası insani krizleri defetmek için Afganistan halkına yardımda üzerine düşeni yapmaya çağrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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