Pakistan'dan, Afganistan'a buğday yardımı yapacak Hindistan'a transit geçiş izni - Haberler
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Pakistan'dan, Afganistan'a buğday yardımı yapacak Hindistan'a transit geçiş izni

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'dan, Afganistan'a buğday yardımı yapacak Hindistan'a transit geçiş izni

İslamabad yönetimi, Afganistan'a buğday yardımı için Hindistan'a Pakistan üzerinden transit geçiş izni verdiklerini duyurdu.

İslamabad yönetimi, Afganistan'a buğday yardımı için Hindistan'a Pakistan üzerinden transit geçiş izni verdiklerini duyurdu.

Yerel basındaki haberler e göre, Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunca, Hindistan'a "Afganistan'a 50 bin ton buğday yardımı için Pakistan üzerinden transit geçiş" izni verildiğini söyledi.

Yeni Delhi ise Pakistan'ın bu açıklamasına henüz yanıt vermedi.

İslamabad yönetimi, yıllardır ticari veya başka ulaşım bağlantıları için Hindistan'ın Pakistan üzerinden Afganistan'a ulaşma talebini reddediyordu.

12 Kasım'da Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki'yi İslamabad'daki konutunda kabul eden Başbakan İmran Han, Afganistan'ın "Pakistan üzerinden Hindistan'dan Kabil'e buğday taşınması talebini" düşüneceklerini söylemişti.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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