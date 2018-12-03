Pakistan'dan Abu Dabi'ye Gitmeye Çalışan Manken Tereza Hluskova, 1 Milyon Dolarlık Uyuşturucu İle Yakalandı

Dokuz kilogram eroinle yakalanan manken Tereza Hluskova, Pakistan Lahore'dan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentine uçmaya hazırlanıyordu. Ancak heykellerin kırılmasıyla gerçek ortaya çıktı.

SEYAHATİNE BAŞLAMADAN GİZEMLİ BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Son olarak İrlanda Dublin'e gitmeyi hedefleyen Çek manken, seyahatine başlamadan gizemli bir buluşma gerçekleştirdi. İngiltere Manchester'daki sahte fotoğraf stüdyosunda bir erkekle buluşan 22 yaşındaki Hluskova, Pakistan'da 10 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya.

KENDİSİNE KOMPLO KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ

Havalimanında durdurulduğunda valizlerinden 1.1 milyon dolarlık uyuşturucu çıkan kadın, kendisine komplo kurulduğunu savunuyor. Hluskova, içinde hediyeler olan iki bavulun kendisine verildiğini ve içinde eroin gizlendiğini bilmediğini söylüyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan ve mahkemede gözyaşlarıyla tahliyesini isteyen kadının, Noel tatilini ailesiyle birlikte geçirme hayalleri suya düştü. Hluskova henüz suçlu bulunmuş değil ancak duruşmaları sürekli erteleniyor.

MANKEN İÇİN TERÖR SALDIRISI TEHDİDİ YAPILMIŞTI

Geçen ay manken için terör saldırısı tehdidi savuran bir erkek, üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İngiliz basını, manken Tereza Hluskova'nın daha önce de benzer seyahatler yaptığını bildiriyor.