Pakistan'dan ABD'ye "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesi" tepkisi
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Pakistan'dan ABD'ye "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesi" tepkisi

Pakistan'dan ABD'ye 'çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesi' tepkisi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine" Pakistan'ın eklenmesini "nedensiz ve asılsız" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının hazırladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine" Pakistan'ın eklenmesini "nedensiz ve asılsız" olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İslamabad'ın devlet dışı silahlı gruplara, çocukları silahlandıran veya kullanan hiçbir örgüte destek vermediği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin hazırladığı çocuk asker kullanımına karışan ülkeler listesine Pakistan'ın eklenmesi nedensiz ve asılsız olarak nitelendirilerek Washington yönetimine tepki gösterildi.

ABD yönetimine, kararını yeniden gözden geçirme çağrısı yapılan açıklamada, İslamabad'ın konuyla ilgili görüşlerini Washington yönetimine ilettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının 30 Haziran'da yayımladığı 2021 İnsan Ticareti Raporu'nda Pakistan, "çocuk asker kullanımına karışan ülkeler" listesine eklenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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