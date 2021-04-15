Pakistan'dan ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme kararına destek
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Pakistan'dan ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme kararına destek

Pakistan'dan ABD'nin Afganistan'dan askerlerini çekme kararına destek
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar tamamen geri çekme kararını destekledi.

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Pakistan, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar tamamen geri çekme kararını destekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı birliklerin ülkeden çekilmesinin barış sürecindeki ilerlemeye denk gelmesinin önemli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, İslamabad yönetiminin Türkiye'de gerçekleşecek toplantının müzakere edilmiş bir uzlaşı yolunda ilerleme kaydetmeleri için Afganlara önemli bir fırsat sunacağına inandığı belirtilirken, bu bağlamda Afgan paydaşlarla koordineli asker çekilmesi ilkesinin desteklendiği vurgulandı.

İslamabad yönetiminin, ABD'nin Afgan liderlere Afganistan'da siyasi bir uzlaşıya ulaşmak için bu tarihi fırsatı yakalamaları yönünde çağrıda bulunmaya devam edeceğini umduğuna dikkat çekilen açıklamada, Afganistan'da çatışma sonrası yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için uluslararası toplumun anlamlı desteğinin sürdürülebilir barış ve istikrar açısından önemli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın barışçıl, istikrarlı, birleşik, demokratik, egemen ve müreffeh bir Afganistan için kararlı desteğini yinelediği vurgulanırken, Afgan mültecilerin ana vatanlarına geri dönmelerinin önemli olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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