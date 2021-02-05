Pakistan'dan "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında Keşmirlilere destek

Pakistan'da başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere halk, "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile Keşmir halkına desteklerini yineledi.

Pakistan'da başta Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han olmak üzere halk, "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile Keşmir halkına desteklerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Alvi ve Başbakan Han, Twitter'dan paylaştıkları mesajlarında, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de "insanlığa karşı işlediği suçlardan" sorumlu tutulmasını istedi.

Alvi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda bir çözümün Güney Asya'da kalıcı barışın anahtarı olduğunu belirtti.

Hint güçlerince bölgede uygulanan ırk ayrımının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çeken Alvi, Keşmir halkının kendi topraklarında azınlığa dönüştürüldüğünü kaydetti.

"8 milyon Keşmirli mahkuma döndü"

Başbakan Han da mesajında, ülkesinin Keşmir halkı ile sarsılmaz dayanışmasının onlara kendi kaderlerini tayin hakkı tanınana kadar süreceğini belirtti.

Han, Hindistan'a uluslararası medyanın ve insan hakları örgütlerinin Cammu Keşmir'deki "ağır insan hakları" durumunu incelemelerine izin vermesi çağrısı yaptı.

8 milyondan fazla Keşmirlinin 900 bin askerin bulunduğu bölgede "tutsak" edildiğini kaydeden Han, Yeni Delhi yönetiminin "askeri kuşatmayı" kaldırması, iletişim kısıtlamalarını ve yasa dışı tek taraflı adımlarını iptal etmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Alvi ve Han, uluslararası topluma yaptıkları çağrıda, Hindistan'ın Cammu Keşmir'de "insanlığa karşı işlediği suçlardan" Yeni Delhi yönetiminin sorumlu tutulmasını istedi.

"Barış için adıma atmaya hazırız"

Başbakan Han, Hindistan Keşmir meselesine BMGK kararları doğrultusunda adil bir çözüm bulma konusunda samimiyet gösterirse, Pakistan'ın barış için iki adım atmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Pakistan'ın istikrar ve barış arzusunu kimsenin zayıflık olarak görmemesi gerektiğine dikkat çeken Han, bu durumun Keşmir halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesi ve adil bir barışın sağlanması için adım atmaya hazır olduklarına işaret ettiğini belirtti.

Keşmir halkına destek etkinlikleri

Başta başkent İslamabad olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde Keşmir halkına destek için birçok etkinlik düzenleniyor.

İslamabad, Lahor, Peşaver, Gilgit, Karaçi ve daha birçok şehirde yürüyüşler düzenlenirken, çevrim içi platformlar üzerinden de Keşmir ile ilgili konferans ve seminerler yapıldı.

Söz konusu etkinliklerde Pakistan halkı, Keşmir ile dayanışma mesajlarını paylaştı.

"Keşmir Dayanışma Günü"

Pakistan'da 5 Şubat, 70 yılı aşkın süredir çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorununa, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 1990'da "Keşmir Dayanışma Günü" ilan edilmişti. Bu kapsamdaki ilk etkinlik ise 1991'de olmuştu.

"Keşmir Dayanışma Günü" çerçevesinde, Hint yönetimi altında bulunan Keşmir halkıyla dayanışma gösterilirken, kendi kaderlerini tayin etme hakkı için verdikleri mücadelenin desteklenmesi ve bölgedeki çatışmalarda hayatını kaybeden direnişçi ve sivillerin anılmasına yönelik etkinlikler düzenleniyor.

Ayrıca dünya genelinde Keşmir kültürünün tanıtımına ilişkin etkinlikler yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı