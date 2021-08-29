Pakistan'dan, 1990'larda yapılan hataların tekrarlanmasının Afganistan'ı güvenlik boşluğuna iteceği uyarısı
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Pakistan'dan, 1990'larda yapılan hataların tekrarlanmasının Afganistan'ı güvenlik boşluğuna iteceği uyarısı

Pakistan'dan, 1990'larda yapılan hataların tekrarlanmasının Afganistan'ı güvenlik boşluğuna iteceği uyarısı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Batılı ülkelerin 1990'larda Afganistan'da yaptıkları büyük hataları tekrarlaması ve bu ülkeyi yalnız bırakması halinde Afganistan'ın bölgeye terörün yayıldığı bir tür güvenlik boşluğuna düşeceği uyarısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Batılı ülkelerin 1990'larda Afganistan'da yaptıkları büyük hataları tekrarlaması ve bu ülkeyi yalnız bırakması halinde Afganistan'ın bölgeye terörün yayıldığı bir tür güvenlik boşluğuna düşeceği uyarısında bulundu.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Yusuf, başkent İslamabad'da yabancı basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uluslararası topluma Afganistan'ın güvenlik boşluğuna düşmemesi için Afgan liderlerle ilişki kurması çağrısını yineledi.

Yusuf, Batılı ülkelerin 1990'larda Afganistan'da yaptıkları büyük hatalara atıfta bulunarak bunların tekrarlanması ve Afganistan'ın yalnız bırakılması halinde bu ülkenin bölgeye terörün yayıldığı bir tür güvenlik boşluğuna düşeceği uyarısını yaptı.

Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin bu ülkede barışın tesisi için tek yol olduğunu vurgulayan Yusuf, uluslararası toplum tarafından sağlanacak ekonomik desteğin de kalıcı barış için önemli olduğunun altını çizdi.

"Mültecilerin onurlu geri dönüşünü istiyoruz" vurgusu

Yusuf, AA muhabirinin Afgan mültecilerin geri gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili sorusuna, Afganistan'da hükümet kurulduktan sonra bu konunun Kabil ile görüşüleceğini belirtti ve Pakistan'ın ülkede yaşayan 3,5 milyonun üzerinde Afgan mültecinin zorla değil daima onurlu geri dönüşünü istediğini kaydetti.

Pakistan'ın daha fazla mülteciye ev sahipliği yapmayacağını ifade eden Yusuf, Afganistan sınırına çekilen tel örgülerin yüzde 97 tamamlandığını söyledi.

Afganistan hududunda 1238 sınır kalesi inşa edildi

Yusuf, Pakistan'ın 2 bin 600 kilometrenin üzerindeki Afganistan sınırına yasa dışı geçişleri engellemek için 1238 sınır kalesi inşa ettiğini, Afganistan tarafında ise bunların sayısının 377 olduğunu aktardı.

Afganistan tarafında söz konusu sınır kalelerinin sayısının az olduğuna dikkati çeken Yusuf, hududun diğer tarafındaki kalelerin aralarında kilometrelerce boşluk olduğunu ve sınırdan kimin geçip geçmediğinin kontrol edilemediğini ifade etti.

Pakistan, 8 binin üzerinde kişiyi Afganistan'dan tahliye etti

Yusuf, Pakistan'ın Afganistan'daki tahliye operasyonlarına değinerek "Şimdiye kadar 8 binin üzerinde kişiyi tahliye ettik. Bu kişiler arasında 800'ün üzerinde Pakistan vatandaşı ve 30 kadın gazeteci bulunuyor. Yeni tahliye süreçleri için destek olmayı sürdürüyoruz." dedi.

Öte yandan, Hindistan'ın Afganistan'daki yatırımlarına atıfta bulunan Yusuf, Yeni Delhi'nin bu yatırımlarını Afgan halkına yardım etmekten daha çok Pakistan'a zarar vermek için gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Afganistan'da yeni hükümet, uluslararası koordinasyonla tanınmalı

Yusuf, Afganistan'da yeni hükümetin tanınmasının uluslararası koordinasyonla yapılmasının önemine işaret ederek Taliban'ın uluslararası meşruiyet ve finansal destek aradığını, bunun ise Batılı ülkeler, Rusya ve Çin tarafından sağlanabileceğini söyledi.

Afganistan'da insan haklarına saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Yusuf, bununla birlikte bu ülkenin şartlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Pakistan'dan, 1990'larda yapılan hataların tekrarlanmasının Afganistan'ı güvenlik boşluğuna iteceği uyarısı - Haberler
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