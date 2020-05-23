Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi

Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldiPakistan, (DHA)- Pakistan'da dün Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, havalimanına yakın bir noktadaki yerleşim yerine düştü.

23.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:13

Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da dün Lahor-Karaçi seferini yapan yolcu uçağı, havalimanına yakın bir noktadaki yerleşim yerine düştü. Uçakta 99 kişinin bulunduğu belirtilirken; 97'sinin hayatını kaybettiği; 2'sinin ise sağ kurtulduğu aktarıldı.

Pakistan'ın Lahor kentinden Karaçi kentine sefer yapan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Airbus A320 tipi PK-8303 uçuş kodlu yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na yakın bir noktada yerleşim bölgesine düştü. Uçakta 99 kişinin bulunduğu ve 97 kişinin kazada yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise sağ kurtulduğu belirtildi.

KAZA NASIL OLDU

Pakistan medyası, haberlerinde uçağın düştüğü anlara dair görgü tanıklarının ifadelerine yer verdi. PIA Sözcüsü Abdullah Hafeez, görgü tanığının ifadesine dayandırdığı açıklamada, uçağın birden fazla kez iniş yapmayı denediğini ancak başarılı olmadığını belirtti. Öte yandan, başka bir görgü tanığı ise uçağın önce bir baz istasyonu kulesine çarptığı ve ardından yerleşim bölgesine düştüğünü ifade etti.

MÜCİZEVİ KURTULUŞ

Düşen uçakta bulunan Mohammad Zubair ve Zafar Masood adlı iki yolcunun kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Mohammad Zubair adlı yolcunun vücudunun yüzde 35'inde yanıklar olduğu, Zafar Masood'un ise vücudunda dört ayrı yerde kırıklar olduğu aktarıldı. Daha önce uçaktan çıkarıldığı düşünülen üçüncü kişinin ise uçağın düştüğü yerleşim bölgesinde yaşayanlardan birisi olduğu açıklandı.

ARSHAD MALİK UÇAK UÇUŞA UYGUNDU, DENETİMLERİ YAPILMIŞTI

PIA İcra Kurulu Başkanı Arshad Malik, kazaların olabileceğini ancak pilotların ve kabin ekibinin eğitimli olduklarını belirterek, 'Kazalar olur. Ama pilotlarımız bu tarz durumlar için eğitimliler. Bu uçakların bakımları ve kontrolleri yapılıyor. Uçağımızın gerekli denetimleri de yapılmıştı' ifadelerini kullandı. Malik, uçağın teknik olarak uçuşa uygun olduğunu da ekledi.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA TALEBİ

Pakistan Havayolları Pilotlar Birliği (PALPA), Karaçi kazasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılmasını talep etti. Palpa'dan yapılan açıklamada, uçağın uçuş öncesi kontrollerinin, uçuş ekibi ve pilotların da çalışma koşullarının da incelenmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, söz konusu soruşturmaya, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün ve Uluslararası Pilotlar Birliği Federasyonu'nun da dahil edilmesi istendi. Palpa'dan yapılan açıklamada, 'Geçmişte yapılan soruşturmalara benzer soruşturmaları ve Palpa'nın dahil edilmediği soruşturmayı kabul etmeyeceğiz. Bunlar, Pakistan hava sahasını uçmak için en güvenli hale getirmek için uluslararası kabul görmüş hava güvenliği kurallarına uyarak Palpa'nın kaçınmaya çalıştığı talihsiz olaylardır' denildi.

DÜNYA LİDERLERİNDEN TAZİYE MESAJLARI

Uçak kazasının ardından dünya liderlerinden Pakistan'a taziye mesajları gönderildi. Başta Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olmak üzere çok sayıda lider ve yetkili taziyelerini sundu. Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkür ederek, 'Bu trajik kaza ve yaşanan can kayıpları nedeniyle bana ulaşan dünya liderlerine teşekkür ediyorum. Pakistan halkı bu desteğe ve birlikteliğe değer veriyor' ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek Haber
Partilerin bayramlaşma programı belli oldu: MHP 4, AK Parti ise 3 parti ile görüşmeyecek
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
2019 yılı kütlü pamuk fark ödemesi dekar başına 500 kilogram üzerinden ödenecek
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
Sergen Yalçın'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin talebi: Kaybetmek istemem, durumları sezon sonu netleşir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
Ceren'in öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı! Zanlı, arkadaşlarına da saldırmış
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
İtalya Başbakanı Conte, parlamentoda öksürük krizine girince maske tak diye tepki gösterildi
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Veyis Ateş'in programındaki yellenme olayı sonrası espriler havada uçuşuyor
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 150 bin hızlı tanı kiti bağışladı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Karpuzun fiyatı yüksek olunca pazarlarda dilimle satılmaya başlandı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi soluğu pazarlarda aldı
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
Kadın muhtar, kovboy gibi atla mahallesini geziyor
'Dua kitabı satmıyorum, okuyorum' diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
"Dua kitabı satmıyorum, okuyorum" diyen dilenci, Sübhaneke'yi okuyamadı
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
İnternet hızı rekoru kırıldı: Saniyede 44,2 terabayt
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Erdoğan'dan zehir zemberek sözler: Alçaklar minareden müzik dinletiyor, CHP de zevk alıyor
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hande Ataizi Ersin Korkut Orhan Gencebay
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Mhp İzmir Kadın Karaçi
Şu an buradasınız: Pakistan'daki uçak kazasında can kaybı 97'ye yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 10:14:40. #1.15#
title