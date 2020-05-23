Pakistan'daki uçak kazasında 2 kişi dışında kurtulan olmadı
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Pakistan'daki uçak kazasında 2 kişi dışında kurtulan olmadı

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) dün iniş sırasında düşen PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağında, iki kişi dışında tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan'daki uçak kazasında 2 kişi dışında kurtulan olmadı
23.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:37

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) dün iniş sırasında düşen PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağında, iki kişi dışında tüm yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

Sindh Eyalet Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaçi Cinnah Havalimanı'na iniş sırasında teknik aksaklık nedeniyle Model Colony isimli yerleşim alanına düşen uçaktan Bank of Punjab Genel Müdürü Zafer Mesud ile mühendis olduğu belirtilen Muhammed Zubeir kurtuldu.

Bakanlık, dün 3 olarak açıklanan kurtulanlardan birinin yolcu değil mahalle sakini olduğunu belirtirken uçakta ölen sayısını ise 97 olarak duyurdu. Uçağın düştüğü yerleşim alanında yaşanan can kaybı ve yaralanmalara yönelik ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan Pakistan ordusu yetkilileri, iki kişi dışında tüm mürettebat ve yolcuların öldüğü kazada, 25 binanın kısmen ya da tamamen zarar gördüğünü bildirdi.

Bir gün önce Umman'dan geldi

PIA Mühendislik ve Bakım Departmanının hazırladığı raporda, uçağın 21 Mart'ta son kontrollerinin yapıldığı açıklandı.

Uçağın bir gün önce Umman'ın başkenti Muskat'tan Pakistan'ın Lahor kentine geldiği belirtilen raporda, iniş takımları, motorlar ve genel uçuş sistemlerinde bir arıza görülmeyen uçağın 5 Kasım'a kadar uçuşlara uygun olduğu ifade edildi.

Öte yandan görgü tanıklarının da kazayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı. Yerel medyaya konuşan İcaz Masih, iki kere iniş deneyen uçağın ilk denemede piste sürttüğünü ifade etti.

İkinci deneme için tekrar havalanan uçağın motorunun alev aldığını söyleyen Şakil Ahmed de motorundan duman çıkar halde gördüğü uçağın önce bir baz istasyonuna çarptığını daha sonra evlerin arasına düştüğünü kaydetti.

Uçaktan sağ kurtulan Zubeir de bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, uçağın iniş denemesi sırasında piste vurduğunu söyleyerek, "Bana pilot uçağı düşürmek için boş bir alan arıyor gibi geldi. İlk denemeden 10-15 dakika sonra uçak düştü. Her yeri ateş sardı, insanların çığlıkları duyuluyordu. Birkaç metre ileride ışığı görünce kemerimi çözüp kendimi oraya attım. Çevredekiler beni ambulansa bindirerek hastaneye götürdü." dedi.

İniş sırasında düşmüştü

PIA'nın PK 8303 sefer sayılı Lahor-Karaçi uçuşunu yapan yolcu uçağı taşıdığı 91 yolcu ve 8 mürettebatıyla dün iniş sırasında yerleşim alanına düşmüştü.

Yayımlanan pilot ve kule arasındaki görüşme kaydında pilotun motoru yitirdiği ve "Mayday" (İmdat) çağrısında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Kazanın ardından açıklama yapan PIA Genel Müdürü Arşad Malik, uçağın teknik olarak uçuşa uygun olduğunu ifade ederken Pakistan Başbakanı İmran Han, kazayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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