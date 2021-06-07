Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
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Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

- Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi

KARAÇİ - Pakistan'ın Sindh eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Ghotki bölgesinde bugün sabah saatlerinde iki yolcu treni çarpıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kaza sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi. Kazada yaralanan 70 kişinin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Pakistan Demiryolları Sözcüsü Nazia Jabeen yaptığı açıklamada, kazaya karışan Millat Express treninde 700, Sir Syed Express treninde ise 504 yolcunun bulunduğunu ifade etti.

Yerel yönetim, ilçedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan ederken, yaralılar için kan bağışı çağrısında bulundu. Bazı yaralıların durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiği öğrenildi.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, demiryolu bakanından bölgeye gitmesini istediğini ve yaralılar ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli yardımın yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Pakistan'daki tren kazasında ölü sayısı 36'ya yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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